В Новосибирске скончался бывший депутат и партийный деятель Сергей Клестов

Сергей Клестов пришел в политику в 1990-е годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в возрасте 75 лет скончался Сергей Клестов – бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области и экс-руководитель департамента ЖКХ мэрии Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ.

Сергей Клестов родился 4 февраля 1951 года. Окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ), служил в армии в войсках ПВО. С 1975 года работал в Научно-исследовательском институте измерительных приборов, занимался разработками для оборонной промышленности, защитил кандидатскую диссертацию, стал автором более 30 изобретений.

В политику пришел в 1990-е годы. Трижды избирался в Законодательное собрание Новосибирской области, руководил фракцией КПРФ. С 2014 по 2016 год возглавлял департамент ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска, затем стал советником мэра. В 2017 году вновь вернулся в областной парламент.

Прощание с Сергеем Клестовым состоится 4 августа в 10:00 по адресу: улица Кропоткина, 112, корпус 1.

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