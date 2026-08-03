В Новосибирске автомобиль сбил 18-летнего велосипедиста на перекрестке

Автомобиль двигался через регулируемый перекресток на зеленый сигнал светофора. Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Днем 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием велосипедиста: легковушка сбила 18-летнего молодого человека, пересекавшего дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась около 14:10 на улице Кирова, 159а. Автомобиль «Хонда CRV» двигался через регулируемый перекресток на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший, по информации инспекторов, пересекал проезжую часть слева направо на запрещающий сигнал.

В результате ДТП травмы получил молодой человек 2008 года рождения. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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