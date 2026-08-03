В новосибирской больнице мужчина украл телефон за 15 тысяч рублей

14 июля неизвестный мужчина в медучреждении на улице Титова похитил мобильный телефон Фото: пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники Отдела полиции №7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску разыскивают подозреваемого в краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Выяснилось, что 14 июля 2026 года неизвестный мужчина находился в медучреждении на улице Титова и похитил мобильный телефон. Ущерб потерпевшему составил 15 тысяч рублей.

Всем, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-16-45, 8 (383) 232-64-71. Конфиденциальность гарантируется.

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