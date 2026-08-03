Директор АТП в Новосибирской области присвоил более 800 тысяч рублей премий

Директор использовал служебное положение и незаконно премировал себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Черепановского района выявила факт присвоения денежных средств директором ООО «Черепановское ПАТП». Руководитель предприятия незаконно выплатил себе более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ходе проверки установлено, что директор использовал служебное положение и принимал решения о премировании себя без законных оснований и вопреки воле учредителя.

СУ СК России по Новосибирской области возбудило два уголовных дела по статье 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в крупном размере». Причиненный ущерб подозреваемый полностью погасил. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX