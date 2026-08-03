Директор АТП в Новосибирской области присвоил более 800 тысяч рублей премий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Черепановского района выявила факт присвоения денежных средств директором ООО «Черепановское ПАТП». Руководитель предприятия незаконно выплатил себе более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В ходе проверки установлено, что директор использовал служебное положение и принимал решения о премировании себя без законных оснований и вопреки воле учредителя.
СУ СК России по Новосибирской области возбудило два уголовных дела по статье 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в крупном размере». Причиненный ущерб подозреваемый полностью погасил. Расследование находится на контроле районной прокуратуры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru