В Новосибирске спасатели нашли тело 17-летнего парня на Юго-Западном карьере

Юго-Западный карьер остается одним из самых опасных мест для купания в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Юго-Западном карьере спасатели извлекли из воды тело 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Вечером 2 августа в спасательную службу обратилась группа ребят. Они рассказали, что их друг ушел купаться на карьер и не вернулся. На берегу остались только его вещи.

Водолазы оперативно выехали на место. Тело юноши 2008 года рождения обнаружили и подняли из воды, после чего передали родителям и сотрудникам полиции.

Спасатели МАСС напомнили, что Юго-Западный карьер остается одним из самых опасных мест для купания в регионе. Резкие перепады глубины, холодные ключи, подводные течения и ямы представляют смертельную опасность даже для опытных пловцов. Новосибирцев призвали купаться только в оборудованных местах.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 2 августа в Новосибирской области также утонул 13-летний мальчик. ЧП произошло на берегу реки Карасук. СУ СК России по Новосибирской области проводит проверку обоих случаев.

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