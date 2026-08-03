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НовостиПроисшествия3 августа 2026 9:50

Новосибирская прокуратура вернула пенсионеру украденные 116 тысяч рублей

Суд взыскал деньги с владельца счета, куда перевели похищенные средства
Валерия МОРГУНЕНКО
Прокуратура взыскала деньги в пользу пенсионера, пострадавшего от мошенников.

Прокуратура взыскала деньги в пользу пенсионера, пострадавшего от мошенников.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области под контролем прокуратуры принудительно взыскали деньги в пользу пенсионера, пострадавшего от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор города Оби Новосибирской области обратился в суд. Требования предъявили к владельцу банковского счета, на который перевели похищенные деньги. Целинный районный суд Республики Калмыкия удовлетворил иск.

Решение исполнили в принудительном порядке, взысканные 116 тысяч рублей перечислили на счет пенсионера.

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