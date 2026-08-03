Новосибирская прокуратура вернула пенсионеру украденные 116 тысяч рублей

Прокуратура взыскала деньги в пользу пенсионера, пострадавшего от мошенников. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области под контролем прокуратуры принудительно взыскали деньги в пользу пенсионера, пострадавшего от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор города Оби Новосибирской области обратился в суд. Требования предъявили к владельцу банковского счета, на который перевели похищенные деньги. Целинный районный суд Республики Калмыкия удовлетворил иск.

Решение исполнили в принудительном порядке, взысканные 116 тысяч рублей перечислили на счет пенсионера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX