В жёстком ДТП с иномарками в Кемерове пострадал водитель. Фото: Кадр из видео Инцидент Кузбасс

В Кемерове очевидцы сняли на видео серьёзное ДТП, произошедшее поздно вечером на пересечении проспектов Октябрьский и Ленинградский. Кадры аварии появились в социальных сетях.

Столкновение произошло 2 августа около 23:05 возле дома № 74 по проспекту Октябрьскому. По предварительным данным, водитель BMW X3, поворачивая налево на проспект Ленинградский на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу встречному автомобилю KIA Rio, который двигался прямо. В результате машины столкнулись, сообщает Vse42.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

В аварии пострадал водитель KIA Rio. Он получил травмы и самостоятельно обратился за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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