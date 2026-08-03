На Димитровском мосту в Новосибирске заработала камера с новым скоростным лимитом

Комплекс фиксирует нарушения в обоих направлениях движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске возобновил работу комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на Димитровском мосту с новым скоростным режимом. Об этом предупреждает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Оборудование временно отключали в связи с ремонтными работами на переправе. Теперь камера настроена на ограничение скоростного режима в 40 км/ч вместо прежних 50 км/ч.

Комплекс установлен на П-образной опоре и фиксирует нарушения в обоих направлениях движения. Водителей призывают быть внимательными и не превышать разрешенный лимит скорости.

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