Новосибирский нумизмат перечислил особенности новых сторублевок

новосибирский нумизмат назвал тайные знаки новых 100 рублей.

В ближайшее время в Новосибирске начнут появляться обновленные банкноты номиналом 100 рублей. Их главное отличие — на оборотной стороне теперь изображена только карта Центрального федерального округа. Как объяснил новосибирский нумизмат Александр Пономарёв, прежняя версия купюры, выпущенная в 2022 году, устарела после изменения карты России, поэтому Банк России решил обновить дизайн.

- Новые сторублевки могут иметь нумизматический интерес. Но только в двух случаях. Первый - если у купюры будет красивый номер, состоящий из одной цифры (777777777), или в виде лесенки (123456789), так называемый «радар» (135797531) и т.д. Второй — всевозможные браки банкнот, конечно, ввиду компьютеризации процесса и работы отдела контроля на производстве их количество практически равно нулю, - рассказал Александр Пономарев изданию VN.ru.

Специалист подчеркнул, что новые банкноты будут вводить в обращение постепенно. При этом купюры образца 2022 года и более ранние сторублевки останутся законным платежным средством и продолжат использоваться наравне с новыми.

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