Шлагбаум мешает вывозить мусор на Депутатской в Новосибирске

Водитель не может открыть шлагбаум. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске уже три дня не могут вывезти мусор с контейнерной площадки во дворе дома на Депутатской, 58. Проезд спецтехнике перекрыт из-за закрытого шлагбаума, владелец которого не выходит на связь. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».

Экипаж мусоровоза приезжает на площадку по графику, однако попасть к контейнерам не может. Водитель не может открыть шлагбаум, а человек, который им управляет, на звонки не отвечает. Из-за этого отходы из центрального двора не вывозят с прошлой недели.

Подобные трудности на этом участке возникают не впервые. Еще в начале лета возле дома на Каменской, 26 местные жители столкнулись с несанкционированными воротами и полусферами, которые мешали проезду. Теперь на подъезде к соседней площадке установили шлагбаум, который периодически не открывают для спецтехники, что приводит к перебоям с вывозом твердых коммунальных отходов.

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