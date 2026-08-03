Аграрии начали уборку урожая в Новосибирской области

Больше всего убрано гороха. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области началась уборка урожая. Сельхозпроизводители приступили к сбору озимых и яровых зерновых, а также зернобобовых культур на полях восьми муниципальных образований региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

К работам подключились аграрии из Сузунского, Здвинского, Купинского, Маслянинского, Баганского, Убинского, Краснозерского районов и Чановского муниципального округа. На данный момент они уже убрали урожай с общей площади 3299 гектаров.

Больше всего убрано гороха — 2574 гектара. Озимой пшеницы собрали с 565 гектаров, овса — со 100 гектаров, ячменя — с 60 гектаров. В министерстве продолжают следить за ходом уборочной кампании.

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