Тело мужчины нашли под окнами строящегося дома в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске под окнами строящегося здания нашли тело мужчины. Его обнаружили у дома на улице Дуси Ковальчук. Об этом сообщили в паблике АСТ-54.
В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что Заельцовский межрайонный следственный отдел уже начал проверку по этому факту. Следователи выехали на место, чтобы осмотреть территорию и выяснить все обстоятельства произошедшего.
Что именно случилось с мужчиной и как он оказался под окнами, пока неизвестно.
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