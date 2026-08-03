Тело мужчины нашли под окнами строящегося дома в Новосибирске

Следователи выехали на место. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске под окнами строящегося здания нашли тело мужчины. Его обнаружили у дома на улице Дуси Ковальчук. Об этом сообщили в паблике АСТ-54.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что Заельцовский межрайонный следственный отдел уже начал проверку по этому факту. Следователи выехали на место, чтобы осмотреть территорию и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Что именно случилось с мужчиной и как он оказался под окнами, пока неизвестно.

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