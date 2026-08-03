Сезон белых грибов стартовал в Новосибирской области

Грибы нашли недалеко от Коченево. Фото: Юлия Везучая

В лесах Новосибирской области начался сезон белых грибов. Местные жители уже активно делятся фотографиями и рассказами о своих находках в социальных сетях. Об этом сообщили в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск».

Одна из сибирячек рассказала, что нашла необычно много белых грибов в лесу за Коченево. По ее словам, она сначала сомневалась, что удастся что-то найти, но споткнулась о гриб и дальше сбор пошел как в тумане.

Всего за час женщина с компанией собрали большое количество белых грибов разного размера — от маленьких до очень крупных. Особенно она отметила один большой экземпляр, который оказался чистым, упругим и без единой червоточины. Автор поста призналась, что раньше никогда не видела столько белых грибов в одном месте.

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