В Новосибирске суд подтвердил приговор иркутянину за госизмену

Решение Иркутского областного суда вступило в законную силу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд подтвердил приговор жителю Иркутска, осужденному за государственную измену. Мужчину признали виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорили к длительному сроку заключения. Об этом сообщили в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор 15 апреля 2026 года. Мужчину признали виновным по статье 275 Уголовного кодекса и назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы еще на один год после освобождения.

Как установили в суде, преступление было совершено в июле 2024 года. Мужчина через интернет договорился о сотрудничестве с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он согласился на конфиденциальную работу за деньги и по заданию украинской стороны собрал сведения об одной из воинских частей, расположенных в Иркутской области. Эти данные, по мнению следствия, могли быть использованы против безопасности России.

Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции 31 июля 2026 года проверила законность и обоснованность приговора. Оснований для его отмены или смягчения наказания судьи не нашли, и решение Иркутского областного суда вступило в законную силу.

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