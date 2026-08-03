Дорожники вывезли 2 131 кубометр мусора за неделю в Новосибирске

Специалисты подмели и очистили почти 2 220 километров тротуаров и дорог. Фото: мэрия Новосибирска

За неделю с 27 июля по 2 августа с магистралей и улиц Новосибирска вывезли 2 131 кубометр мусора и 2 002 тонны смета и грязи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На уборку города ежедневно выходили от 274 до 385 машин спецтехники и от 185 до 348 дорожных рабочих. За неделю они отмыли более 9 тысяч километров дорог и тротуаров, 764 остановки общественного транспорта, 400 парковок и островков безопасности, 389 дорожных знаков. Также очистили почти 500 погонных метров пешеходных ограждений, более 26,5 тысячи метров «джерси» и свыше 41 тысячи метров волны.

Специалисты подмели и очистили почти 2 220 километров тротуаров и дорог, 3 697 остановок и заездных карманов, 628 парковок и островков безопасности, 247 пешеходных переходов и 1 036 ограждений. Скосили 134 гектара газонов, провели обрезку веток и поросли.

Продолжается поддерживающий ремонт дорожного полотна – восстановили 2 166 погонных метров дорог. Кроме того, нанесли 55 438 погонных метров дорожной разметки.

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