Водитель такси получил срок за кражу денег с карты в Новосибирске

Суд учел смягчающие обстоятельства. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области суд вынес приговор водителю такси, который украл деньги с банковской карты пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Тогучинский районный суд установил, что 14 декабря прошлого года подсудимый, работая водителем такси, нашел в салоне своей машины банковскую карту, которую забыл пассажир. Карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты до 3000 рублей без ввода пин-кода.

Мужчина решил воспользоваться чужой картой и совершил несколько покупок в магазинах Новосибирска и области на общую сумму 5840 рублей 76 копеек. В суде он полностью признал вину, но от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Суд учел смягчающие обстоятельства – признание вины, раскаяние и то, что водитель добровольно и полностью возместил ущерб потерпевшему. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

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