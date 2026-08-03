Новосибирцы отметят День физкультурника на Михайловской набережной

На празднике организуют донорскую акцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность профильных ведомств к проведению Дня физкультурника в регионе. Вопрос подготовки к празднику рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве.

- Всех коллег попрошу поддержать мероприятия Дня физкультурника и продолжить популяризацию активного образа жизни среди нашего населения, – подчеркнул глава региона.

О подготовке к празднику губернатору доложил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль. Он отметил, что День физкультурника, который традиционно отмечается во вторую субботу августа, ежегодно объединяет спортсменов, тренеров, работников отрасли и всех жителей региона, ведущих активный образ жизни.

Главной площадкой празднования 8 августа в Новосибирске станет Михайловская набережная. С 10:00 до 15:00 здесь пройдут торжественное открытие, театрализованное шествие спортивных организаций города и области, спартакиада для работников сферы физической культуры и спорта, соревнования, показательные выступления спортсменов, танцевальный фитнес-фестиваль, презентации спортивных школ и организаций, а также награждение лучших работников отрасли. Во время праздника также будет работать площадка выполнения нормативов ГТО.

Всего в Новосибирской области в рамках Дня физкультурника запланировано более 150 мероприятий. В районах и муниципальных округах состоятся соревнования по различным видам спорта, детские эстафеты, мастер-классы, конкурсы, показательные выступления спортсменов и фестивали комплекса ГТО.

В правительстве региона отметили, что число жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, продолжает увеличиваться. По данным на 1 января 2026 года, на постоянной основе спортом занимаются более 1,6 млн человек.

Особое внимание в области уделяется развитию любительского и массового спорта. В 2026 году в регионе запланировано проведение около 290 физкультурных и любительских мероприятий.

Комплекс ГТО остается одним из главных инструментов вовлечения жителей в занятия спортом. В Новосибирской области работают 40 центров тестирования и более 100 специализированных площадок. За первое полугодие 2026 года в выполнении нормативов приняли участие более 46 тысяч человек, а знаки отличия получили 27,6 тысячи жителей.

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