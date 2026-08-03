Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+32°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 5:23

Клещи укусили более 15 тысяч человек в Новосибирской области

Специалисты советуют надевать светлую одежду с длинными рукавами
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Прививки продолжают делать в поликлиниках.

Прививки продолжают делать в поликлиниках.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидсезона в Новосибирской области зафиксировано около 15 154 обращения по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Самая эффективная защита от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. Прививки продолжают делать в поликлиниках, всего на данный момент привито 307 668 человек, из них 108 899 детей.

Тем, кто собирается на природу, специалисты советуют надевать светлую одежду с длинными рукавами – на ней легче заметить клеща, и ему сложнее добраться до кожи. Не стоит лежать на траве, а после прогулки нужно внимательно осмотреть себя и близких. Чаще всего клещи присасываются в паховой области, под мышками и за ушами.

Если клещ все же присосался, лучше сразу обратиться в травмпункт, чтобы его извлекли специалисты. Тем, кто решает удалить его самостоятельно, советуют поместить насекомое в емкость с влажной ватой и отдать на исследование в лабораторию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX