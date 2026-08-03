Клещи укусили более 15 тысяч человек в Новосибирской области

Прививки продолжают делать в поликлиниках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидсезона в Новосибирской области зафиксировано около 15 154 обращения по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Самая эффективная защита от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация. Прививки продолжают делать в поликлиниках, всего на данный момент привито 307 668 человек, из них 108 899 детей.

Тем, кто собирается на природу, специалисты советуют надевать светлую одежду с длинными рукавами – на ней легче заметить клеща, и ему сложнее добраться до кожи. Не стоит лежать на траве, а после прогулки нужно внимательно осмотреть себя и близких. Чаще всего клещи присасываются в паховой области, под мышками и за ушами.

Если клещ все же присосался, лучше сразу обратиться в травмпункт, чтобы его извлекли специалисты. Тем, кто решает удалить его самостоятельно, советуют поместить насекомое в емкость с влажной ватой и отдать на исследование в лабораторию.

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