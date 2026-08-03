За неделю в Новосибирской области произошло 90 пожаров

Утром 31 июля загорелось пятиэтажное общежитие. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 27 июля по 2 августа в Новосибирской области произошло 90 пожаров, в которых один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Среди всех возгораний 35 случаев – горение мусора и сухой растительности. Огнеборцы спасли трех человек.

Утром 31 июля загорелось пятиэтажное общежитие в Октябрьском районе Новосибирска. Десять жильцов выбрались сами. Пожарные спасли двух девушек из комнаты на первом этаже, где началось возгорание, еще 18 человек эвакуировали с верхних этажей. Девушки получили легкое отравление продуктами горения, но от госпитализации отказались.

Огонь повредил плафон и отделку потолка на площади всего 0,5 квадратного метра. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы светильника.

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