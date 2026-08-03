Новосибирец получил 6 лет колонии за драку со смертельным исходом

От полученной тупой травмы головы потерпевший скончался. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе Новосибирской области суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Искитимский районный суд 29 июля 2026 года рассмотрел дело. Суд установил, что мужчина и его знакомый находились в квартире, где между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. Во время ссоры осужденный нанес потерпевшему не менее трех ударов руками по голове.

От полученной тупой травмы головы потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы. Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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