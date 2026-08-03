В Новосибирской области за сутки произошло 11 пожаров

С 3 по 5 августа местами сохранится аномально жаркая погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 11 техногенных пожаров и реагировали на 16 ДТП. Также произошло одно происшествие на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По данным синоптиков, с 3 по 5 августа местами сохранится аномально жаркая погода с температурой до +30 градусов и выше. В первой декаде августа на реке Обь в районе Новосибирска и села Дубровино сохранится низкая водность – проектные отметки навигационных уровней составляют 80 и 230 сантиметров соответственно.

Кроме того, 3 августа местами по области ожидаются дожди, грозы, сильные и очень сильные ливни, крупный град. Ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, при грозах возможны шквалы до 25 метров в секунду и более.

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