Мальчик пострадал при столкновении двух квадроциклов в Новосибирске

Характер травм уточняется. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 2 августа в Калининском районе Новосибирска столкнулись два квадроцикла, в результате пострадал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Авария произошла около 22:40 у дома № 7 по улице Магистральная. По предварительным данным, водитель 2009 года рождения на квадроцикле столкнулся с попутным квадроциклом, которым управлял мальчик 2011 года рождения.

В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель 2011 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

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