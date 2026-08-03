Мальчик пострадал при столкновении двух квадроциклов в Новосибирске

Вечером 2 августа в Калининском районе Новосибирска столкнулись два квадроцикла, в результате пострадал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Авария произошла около 22:40 у дома № 7 по улице Магистральная. По предварительным данным, водитель 2009 года рождения на квадроцикле столкнулся с попутным квадроциклом, которым управлял мальчик 2011 года рождения.
В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель 2011 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.
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