В Новосибирске завершился ремонт 19 дорожных объектов из 34

В городе уложено свыше 441 тысячи квадратных метров свежего асфальта. Фото: телеграм-канал максима Кудрявцева

В Новосибирске полностью завершили ремонт 19 дорожных объектов из 34, включенных в программы этого года. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Еще на 14 участках подрядчики продолжают работы. Объемы фрезерования и укладки нового покрытия выполнены почти на 90%. Сейчас в городе уложено свыше 441 тысячи квадратных метров свежего асфальта. Чтобы покрытие служило дольше, используют усиленный асфальтобетон, устойчивый к сезонным деформациям, а также проводят подготовку полотна – ликвидируют дефекты и выравнивают люки в уровень с дорогой.

К ранее сданным объектам добавились еще семь улиц: Варшавская, Кирова, Степная, Бородина, Саввы Кожевникова, Немировича-Данченко и Молодости. Бригады продолжают работать на Бердском шоссе, улицах Лазурной, Петухова, Вертковской, Оловозаводской, Театральной и Красном проспекте. Также по муниципальной программе идет ремонт на улицах Тимакова, Т. Снежиной, В. Шевелева, Н. Сотникова, С. Иониди и в микрорайоне, включающем Клеверную, Лучистую и Смородиновую. Не приступили к работам только на одном объекте – на улице Шамшурина, там ждут окончания ремонта на теплосетях.

Кроме дорог в этом сезоне обновят 40 пешеходных зон. Еще 52 тротуара отремонтируют в рамках исполнения наказов избирателей – работы ведутся по адресам, которые выбрали сами жители.

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