В Новосибирской области девочку назвали редким именем Бибисоро

Бибисоро можно трактовать как «чистая, невинная госпожа». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области родители дали девочке необычное имя Бибисоро. Информация опубликована на портале ЗАГС.

Это женское имя имеет таджикские корни и образовано от двух слов: «Биби» переводится как «госпожа», а «Соро» или «Сара» означает «чистая». Таким образом, имя Бибисоро можно трактовать как «чистая, невинная госпожа».

В последнее время в регионе регистрируют и другие редкие имена. Среди девочек встречаются Хатиджа, Нарынэ, Дилёра и Лайло. Мальчиков называют Бийбарс, Дастан, Моххир-Мухаммад, Мухаммадусмон и Шахриёр.

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