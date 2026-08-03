В Новосибирской области девочку назвали редким именем Бибисоро

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области родители дали девочке необычное имя Бибисоро. Информация опубликована на портале ЗАГС.
Это женское имя имеет таджикские корни и образовано от двух слов: «Биби» переводится как «госпожа», а «Соро» или «Сара» означает «чистая». Таким образом, имя Бибисоро можно трактовать как «чистая, невинная госпожа».
В последнее время в регионе регистрируют и другие редкие имена. Среди девочек встречаются Хатиджа, Нарынэ, Дилёра и Лайло. Мальчиков называют Бийбарс, Дастан, Моххир-Мухаммад, Мухаммадусмон и Шахриёр.
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