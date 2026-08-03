Пострадавший в ДТП новосибирец получил 850 тысяч рублей компенсации

Моральный вред пострадавшему возместили полностью. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области судебные приставы взыскали с транспортной компании 850 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу мужчины, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Житель Болотнинского района попал в аварию, получил тяжелые травмы и стал инвалидом. Суд обязал компанию, в которой работал виновник ДТП, возместить пострадавшему моральный вред. Приставы возбудили исполнительное производство, уведомили организацию и наложили арест на деньги на счетах компании, а также ограничили регистрацию трех грузовиков.

Компания не погасила долг в добровольный срок, поэтому пристав списала нужную сумму со счетов должника. Кроме того, за просрочку с организации взыскали еще 102 тысячи рублей исполнительского сбора. В итоге моральный вред пострадавшему возместили полностью.

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