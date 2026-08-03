Новосибирца госпитализировали с подозрением на инсульт во время авиафеста

Праздник традиционно собирает тысячи зрителей. Фото: Минздрав Новосибирской области

Во время авиационного фестиваля «ВИВА АВИА!» на аэродроме в Мочище дежурили бригады скорой медицинской помощи, которые сопровождали мероприятие два дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Праздник традиционно собирает тысячи зрителей, поэтому медики работали не только на аэродроме, но и на железнодорожной станции. На поле развернули мобильный медицинский модуль. Всего задействовали пять бригад: три общепрофильные и две анестезиолого-реанимационные.

За два дня фестиваля серьезных обращений было два. Первого августа госпитализировали пациента с подозрением на инсульт. Второго августа помощь понадобилась женщине с повышенным артериальным давлением.

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