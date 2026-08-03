Подрядчик реконструирует дорогу Каргат – Маршанское под Новосибирском

Завершить объект подрядчик обязан до 13 ноября 2026 года. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Каргатском районе Новосибирской области продолжается реконструкция участка дороги «Каргат – Маршанское» с 19-го по 24-й километр. Стоимость контракта составляет 515 миллионов рублей, завершить объект подрядчик обязан до 13 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

По состоянию на 30 июля подрядчик демонтирует элементы левой полосы моста через реку Каргат, движение транспорта организовано по объездной дороге. Также ведутся работы по отсыпке земляного полотна, устройству дорожной одежды, монтажу фундамента под водопропускные трубы и подготовке площадок под автобусные остановки.

Подрядчику предстоит полностью заменить покрытие, отремонтировать мост с заменой пролетов, установить новые трубы, павильоны и барьерные ограждения. Дорога обеспечивает транспортную доступность нескольких населенных пунктов, школьные перевозки и вывоз сельхозпродукции.

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