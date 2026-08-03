Энергетики продлили режим повышенной готовности в Новосибирске

Всего к работе готовы более 780 сотрудников. Фото: «Россети Новосибирск»

В Новосибирске продлили режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми грозами и усилением ветра. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

Режим будет действовать до 08:00 4 августа. Для оперативного устранения возможных перебоев с электричеством подготовили 202 аварийные бригады. Всего к работе готовы более 780 сотрудников и 455 единиц техники, включая 18 передвижных генераторов общей мощностью 3,74 мегаватта.

Энергетики напоминают жителям о правилах безопасности вблизи линий электропередачи и других объектов. Нельзя приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно восстанавливать подачу электроэнергии. При обнаружении повреждений нужно вызывать специалистов.

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