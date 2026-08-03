Суд оставил в силе приговор новосибирцу за причинение тяжкого вреда здоровью

Приговор вступил в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области суд апелляционной инстанции подтвердил приговор мужчине, осужденному за особо тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ленинский районный суд Новосибирска 27 мая 2026 года признал 42-летнего местного жителя виновным в том, что он вместе с другими людьми умышленно нанес тяжкие травмы потерпевшему, от которых тот скончался. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ.

Защита не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу. Адвокаты утверждали, что их подзащитный невиновен, и настаивали на оправдательном приговоре. Они заявляли, что преступление совершили другие люди, и смерть потерпевшего наступила именно от их действий.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда 31 июля 2026 года рассмотрела жалобу и, заслушав позицию прокурора, оставила приговор без изменений. Апелляцию защиты отклонили, и приговор вступил в законную силу.

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