В метро Новосибирска открылась фотовыставка о филиале РАНХиГС

В переходе между станциями новосибирского метро «Красный проспект» и «Сибирская» заработала фотовыставка, посвященная Сибирскому институту управления. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».
Экспозиция рассказывает о разных направлениях работы главного центра подготовки кадров для органов госвласти и муниципального управления на территории Сибирского федерального округа.
Посетители могут увидеть снимки, отражающие деятельность филиала РАНХиГС.
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