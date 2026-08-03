В метро Новосибирска открылась фотовыставка о филиале РАНХиГС

Выставка посвящена Сибирскому институту управления. Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

В переходе между станциями новосибирского метро «Красный проспект» и «Сибирская» заработала фотовыставка, посвященная Сибирскому институту управления. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен».

Экспозиция рассказывает о разных направлениях работы главного центра подготовки кадров для органов госвласти и муниципального управления на территории Сибирского федерального округа.

Посетители могут увидеть снимки, отражающие деятельность филиала РАНХиГС.

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