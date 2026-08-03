Роспотребнадзор советует новосибирцам не покупать дыни и арбузы у дорог

У продавца должны быть документы на товар. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области начался сезон бахчевых культур, и специалисты дали рекомендации, как выбрать качественные арбузы и дыни. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Покупать бахчевые лучше всего в официальных торговых точках. Уличная продажа вдоль дорог и из неустановленных мест запрещена – там продукция может не пройти санитарную проверку. У продавца должны быть документы на товар, вывеска с режимом работы, ценники и исправные весы. Арбузы и дыни должны храниться на стеллажах под навесом, а не на земле или навалом. В конце дня весь товар обязаны убирать с улицы.

Не стоит покупать разрезанные плоды или просить продавца вырезать кусочек «на пробу». В месте среза быстро появляются бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции. Хороший арбуз должен быть целым, без трещин, с твердой блестящей коркой яркого цвета. На боку у него часто бывает желтоватое пятнышко – это признак спелости. Усик и плодоножка должны быть сухими, а звук при постукивании – звонким. При сжатии спелый арбуз слегка хрустит, а мякоть у него сочная и сладкая, без слизи, с черными или коричневыми семенами.

Заподозрить высокое содержание нитратов можно по слишком яркой красной мякоти с фиолетовым оттенком, желтоватым волокнам вместо белых или слишком гладкому срезу – в норме он должен быть зернистым и как будто искриться. Перед едой арбузы и дыни нужно тщательно мыть теплой водой с мылом, а разрезанные хранить только в холодильнике. Если появился кислый запах, такой плод есть нельзя – можно отравиться.

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