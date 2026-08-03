Массовое ДТП произошло на улице Станционной в Новосибирске

В результате аварии травмы получил водитель 1976 года рождения. Фото: ГАИ Новосибирской области

Ночью 2 августа в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием шести автомобилей, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

ДТП случилось в 23:00 на улице Станционной, 78. Грузовик «Скания» под управлением водителя 1999 года рождения ехал по дороге и столкнулся со встречным внедорожником «Ренж Ровер», за рулем которого сидел мужчина 1964 года рождения. После этого грузовик врезался в автомобиль «Форд», который остановился на красный свет светофора. За рулем «Форда» находился водитель 1976 года рождения.

От удара «Форд» опрокинулся и задел стоящий впереди автомобиль «Сузуки Аэро» под управлением мужчины 1990 года рождения. «Сузуки» отбросило на впереди стоящую «Тойоту Плац» с водителем 1995 года рождения, а та, в свою очередь, врезалась в машину «Билгии х70» под управлением водителя 1970 года рождения. Все автомобили стояли в полосе для поворота налево на улицу Порт-Артурская.

В результате аварии травмы получил водитель «Форда» 1976 года рождения. Его доставили в больницу. На месте происшествия работал наряд ДПС, сотрудники выясняют детали случившегося.

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