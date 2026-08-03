Две девочки пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирском районе

ДТП зарегистрировали на автодороге «Инская – Барышево». Фото: ГАИ Новосибирской области

В Новосибирском районе вечером 2 августа произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали два несовершеннолетних пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

ДТП зарегистрировали в 20:30 на автодороге «Инская – Барышево». Водитель 1997 года рождения за рулем грузовика «Скания» с полуприцепом ехал со стороны Кольцово в направлении трассы К-19Р. По предварительным данным, он не заметил, что впереди остановилась иномарка «Хендай Санта-Фе» под управлением женщины 1985 года рождения – она ждала, чтобы повернуть налево. Грузовик врезался в «Хендай» сзади, от удара ту отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Спортаж», за рулем которого сидел мужчина 1987 года рождения.

В больницу с травмами доставили водителя «Киа», его пассажирку 1987 года рождения и двух девочек 2013 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины случившегося.

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