Трое человек пострадали в ДТП на перекрестке в Новосибирске

Их с травмами доставили в больницу. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Калининском районе Новосибирска на перекрестке улиц Макаренко и Курчатова столкнулись два автомобиля, после чего один из них въехал в световую опору. В результате аварии пострадали трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

Авария произошла 2 августа около 19:40. Водитель 1996 года рождения за рулем Nissan Qashqai двигался по улице Макаренко и на нерегулируемом пересечении с улицей Курчатова начал поворачивать налево. Мужчина нарушил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и не пропустил автомобиль Subaru Forester, который ехал по главной. За рулем Subaru находился водитель 1989 года рождения.

От удара Subaru отбросило в сторону, и он врезался в опору уличного освещения. В машине помимо водителя находились два пассажира: женщина 1992 года рождения и мальчик 2022 года рождения. Их и водителя с травмами доставили в больницу.

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