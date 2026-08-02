Психолог Сулим: «Чрезмерное увлечение Гарри Поттером опасно для детей»

Ребенок начинает верить, что проблемы решатся сами собой. Фото: Алексей ФОКИН.

Чрезмерное увлечение ребенка историей о Гарри Поттере и вера в магию могут навредить его психике, особенно если он растет в сложных семейных условиях. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на психолога Софью Сулим.

По словам специалиста, чаще всего к так называемому «синдрому Гарри Поттера» склонны дети из проблемных семей, которые часто остаются без внимания взрослых. Сталкиваясь с трудностями в одиночку, они начинают формировать магическое мышление, которое постепенно подменяет реальность. Ребенок начинает верить, что проблемы решатся сами собой, и ждет «волшебной палочки», вместо того чтобы брать ответственность за свою жизнь.

Психолог отметила, что лучший способ предотвратить такое развитие — доверительные беседы с ребенком. Важно объяснить ему, что история о волшебнике — это фэнтези, а в реальности многое зависит от собственных действий и поступков. При этом не стоит отрицать существование вещей, на которые мы не влияем, но акцент следует делать на том, что человек сам способен менять свою жизнь. Ключевая мысль для ребенка — все в его руках.

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