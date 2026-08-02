Эндокринолог Сотникова: «Сонливость после приема пищи указывает на инсулинорезистентность»

Особенно остро реакция проявляется после продуктов с легкоусвояемыми углеводами. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Постоянная сонливость после еды, особенно после употребления сладкого и мучного, может указывать на инсулинорезистентность. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на врача-эндокринолога Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлию Сотникову.

По словам специалиста, характерный симптом этого состояния — желание прилечь уже через час-два после приема пищи, а также заметное снижение концентрации внимания. Такие проявления возникают из-за резких скачков уровня глюкозы в крови и повышенной выработки инсулина, пояснила врач.

Особенно остро реакция проявляется после продуктов с легкоусвояемыми углеводами. Сотникова рекомендует обратить внимание на эти признаки и при их регулярном появлении обратиться к эндокринологу для обследования.

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