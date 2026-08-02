Железнодорожники провели благотворительный забег в Новосибирске

Акция проводится уже десятый год подряд. Фото: ЗСЖД

В День железнодорожника в Заельцовском парке Новосибирска состоялся благотворительный забег «Достигая цели!», в котором участвовали более полутора тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Акция проводится уже десятый год подряд и объединяет железнодорожников из разных городов России. Перед стартом для участников провели зарядку тренеры и игроки волейбольного клуба «Локомотив», а на площадках работали интерактивные зоны, звучала музыка.

Исполняющий обязанности начальника Западно-Сибирской железной дороги Юрий Чуркин поблагодарил всех организаторов, партнеров и волонтеров. Он отметил, что железнодорожники в очередной раз показали не только стальной характер, но и добрые сердца.

Все средства, собранные на забеге, направят на создание игровых пространств в новосибирском санатории, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на оказание медицинской помощи маленьким пациентам. Победителей в каждой категории наградили дипломами и призами.

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