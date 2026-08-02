Дети бросают бутылки и банки с балкона на машины в Новосибирске

Сначала они кидали с балкона шарики с водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На проспекте Дзержинского в Новосибирске дети с балкона дома №34/2 бросают различные предметы в проезжающие автомобили, и это продолжается уже несколько месяцев. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в Макс со ссылкой на заявление пострадавшей автовладелицы.

По словам женщины, в субботу она ехала по проспекту, и на крышу ее машины упала бутылка, повредив крышу и лобовое стекло. Пока она ждала полицию, в автомобиль прилетели еще банка, бутылка и четыре яйца. Очевидец, снимавший происходящее на видео, рассказал, что наблюдает этих детей давно: сначала они кидали с балкона шарики с водой, потом перешли на яйца, огурцы, помидоры, рюмки и стеклянные банки.

Соседи и прохожие утверждают, что от таких «сюрпризов» уже пострадало множество машин. Автовладелица вызвала полицию, правоохранители проводят проверку и устанавливают личности нарушителей.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по региону для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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