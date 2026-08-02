В Новосибирске несовершеннолетний водитель мопеда погиб в ДТП

Он скончался в карете скорой помощи. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска вечером 2 августа столкнулись мопед «Рейсер» и автомобиль «Шевроле Каптива», в результате аварии погиб несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, подросток без водительского удостоверения ехал по улице Ионосферной со стороны СНТ «Цитолог» в сторону улицы Институтской. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате удара юноша получил тяжелые травмы. Он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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