Турист из Новосибирска травмировал ногу на Эльбрусе

Парень повредил ногу на высоте 5100 метров. Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

На Эльбрусе спасатели эвакуировали 22-летнего туриста из Новосибирска, который повредил ногу на высоте 5100 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Сигнал о помощи поступил утром 2 августа. Парень, который не был зарегистрирован как альпинист, не мог самостоятельно передвигаться из-за травмы. На место выдвинулись три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

К полудню поисково-спасательные работы завершили. Пострадавшего спустили на поляну Азау, однако от предложенной медицинской помощи он отказался. В МЧС напомнили, что горы — зона повышенной опасности, и призвали туристов быть внимательными на маршрутах и регистрировать свои восхождения.

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