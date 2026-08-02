Новосибирские школы получили шаблоны курсов внеурочной деятельности

В рекомендуемый перечень вошли, в частности, «Разговоры о важном». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские школы, включая учебные заведения Новосибирска, получили от Минпросвещения обновленные методические рекомендации и шаблоны курсов внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

Министр отметил, что задача ведомства — предоставить школам проверенные направления и методическую поддержку, чтобы каждая образовательная организация могла выстроить внеурочную работу с учетом своих возможностей и интересов детей. Он подчеркнул, что окончательное решение о перечне курсов и их объеме каждая школа принимает самостоятельно.

В рекомендуемый перечень вошли, в частности, «Разговоры о важном» (один час в неделю для 1-11 классов), «Россия — мои горизонты» (один час в неделю для 6-11 классов), «Орлята России» (один час в первом классе и два часа во 2-4 классах), а также военные учебные сборы или начальная военная подготовка — 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения — 1 350 часов в начальной школе, 1 700 в основной и 680 в старшей.

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