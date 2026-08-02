Автобус и автомобиль столкнулись на улице Балтийской в Новосибирске

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На улице Балтийской в Новосибирске столкнулись автобус ПАЗ и встречный универсал Peugeot 308. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в Макс.

В результате аварии автомобиль получил серьезные механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Комментариев о пострадавших и причинах аварии не поступало.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу ГАИ для получения подробной информации о произошедшем.

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