Автобус и автомобиль столкнулись на улице Балтийской в Новосибирске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
На улице Балтийской в Новосибирске столкнулись автобус ПАЗ и встречный универсал Peugeot 308. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в Макс.
В результате аварии автомобиль получил серьезные механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Комментариев о пострадавших и причинах аварии не поступало.
Редакция КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу ГАИ для получения подробной информации о произошедшем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru