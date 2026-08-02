Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту Новосибирска

Еще три рейса отменили. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 августа в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 12 рейсов, еще три отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Задержки коснулись рейсов из Тюмени, Краснодара, Екатеринбурга (два рейса), Казани, Челябинска, Омска, Самары, Оша, Перми, Санкт-Петербурга и Сочи. Время прибытия большинства из них сдвинули на несколько часов: например, борт из Тюмени вместо 18:20 прибудет в 23:41, из Краснодара — в 21:50 вместо 18:45, из Екатеринбурга — в 23:45 вместо 19:30. Самый большой сдвиг оказался у рейса из Челябинска, который перенесли с 20:55 на 00:46 3 августа.

Отменены рейсы по направлениям Уфа — Новосибирск, Новосибирск — Екатеринбург и Новосибирск — Тюмень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX