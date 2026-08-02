Два самолета из Омска улетели в Новосибирск из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Два пассажирских самолета, следовавших в Омск, ушли на запасной аэродром в Новосибирск из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в омском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Пассажирам рекомендовали внимательно слушать объявления в аэровокзале, следить за статусом рейсов на электронных табло и на официальном сайте аэропорта. О начале обслуживания обещали сообщить дополнительно.

В результате два рейса ушли на запасной аэродром в Новосибирск: FV6473 авиакомпании «Россия» по маршруту Санкт-Петербург – Омск и SU1688 «Аэрофлота» Москва – Омск. После снятия ограничений омский аэропорт возобновит работу в штатном режиме.

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