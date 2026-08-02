Роботы-доставщики смогут ездить со скоростью до 25 км/ч в Новосибирске

Роботы-доставщики должны будут уступать дорогу людям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В России запускают эксперимент по использованию роботов-доставщиков в городской среде, который продлится три года и затронет 35 регионов, включая Новосибирскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, роверы смогут передвигаться по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. При этом их скорость будет жестко регламентирована в зависимости от типа покрытия: по тротуарам и пешеходным зонам — не более 10 километров в час, при пересечении проезжей части — до 6 километров в час, а по велодорожкам и обочинам — до 25 километров в час.

В проекте также прописано, что пешеходы, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности имеют приоритет перед роверами на всех участках, где их маршруты совпадают. Это значит, что роботы-доставщики должны будут уступать дорогу людям и уступать им преимущество в движении.

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