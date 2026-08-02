В Новосибирске четыре лисенка-чернобурки поселились в контактном зоопарке

В контактном зоопарке новосибирского парка «Березовая роща» поселились новые обитатели — четыре лисенка-чернобурки. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».
Малышам всего три месяца, среди них две девочки и два мальчика. Все лисята уже прошли вакцинацию, чувствуют себя хорошо и, по словам сотрудников, очень активные и игривые.
Посетители уже могут прийти познакомиться с новыми жильцами зоопарка. Однако работники парка просят гостей быть осторожными: лисята еще совсем юные и только привыкают к незнакомой обстановке, поэтому им нужно время, чтобы освоиться.
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