В Новосибирске ищут пропавшую в конце мая 47-летнюю женщину

В Новосибирске разыскивают 47-летнюю женщину, которая пропала еще в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Кузбассе
Наталья Валериевна Жохова 1979 года рождения ушла из дома 31 мая и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Последний раз ее видели в городе Осинники Кемеровской области, но волонтеры предполагают, что она могла перебраться в Новосибирск, где ее теперь тоже ищут.
Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на женщине была светло-бежевая ветровка с капюшоном, черные брюки и серые полуботинки.
Всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения Натальи Жоховой, просят позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по телефону 112. Также поисковики приглашают добровольцев присоединиться к розыску.
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