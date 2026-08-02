В Новосибирске ищут пропавшую в конце мая 47-летнюю женщину

В день исчезновения на женщине была светло-бежевая ветровка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Кузбассе

В Новосибирске разыскивают 47-летнюю женщину, которая пропала еще в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Кузбассе

Наталья Валериевна Жохова 1979 года рождения ушла из дома 31 мая и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Последний раз ее видели в городе Осинники Кемеровской области, но волонтеры предполагают, что она могла перебраться в Новосибирск, где ее теперь тоже ищут.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на женщине была светло-бежевая ветровка с капюшоном, черные брюки и серые полуботинки.

Всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения Натальи Жоховой, просят позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по телефону 112. Также поисковики приглашают добровольцев присоединиться к розыску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX