В Новосибирской области за сутки произошел 21 пожар

С 2 по 5 августа местами сохранится аномально жаркая погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 21 техногенное возгорание и 10 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве держат на контроле обстановку с возгораниями, авариями на дорогах и безопасностью людей на водоемах. Особое внимание в МЧС обратили на погодные условия.

С 2 по 5 августа местами по области сохранится аномально жаркая погода, столбики термометров могут подниматься до 30 градусов и выше. В связи с этим жителей призывают соблюдать меры пожарной безопасности и быть осторожными на открытых территориях.

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