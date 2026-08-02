Новосибирцы отмечают День рождения почтового ящика 2 августа

Изначально ящики делали из дерева, позже начали отливать из чугуна. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 2 августа отмечают необычную дату — День рождения почтового ящика. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

В ведомстве напомнили, что в России первые почтовые ящики появились на десять лет раньше, чем в Европе. В 1848 году их впервые установили в Санкт-Петербурге, а затем конструкцию доработали и стали применять по всей стране.

Изначально ящики делали из дерева, позже начали отливать из чугуна. Такие модели было сложно взломать или украсть, но у них был серьезный недостаток — они обходились слишком дорого. В начале XX века инженер Павел Шабаров предложил новую конструкцию с открывающимся дном, которая в итоге стала прототипом для современных почтовых ящиков.

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