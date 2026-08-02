Жительница Новосибирска продает монету 1976 года за 569 250 рублей

Объявление разместили 30 июля. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже советской монеты номиналом 5 копеек 1976 года выпуска. Собственница из Новосибирска оценила лот в 569 250 рублей.

В карточке товара указано, что это одна монета без дополнительных предметов в комплекте. Продавец подчеркнула, что не является коллекционером и не заинтересована в обмене, а предлагает только покупку.

Ранее ценник на эту монету составлял 759 тысяч рублей, однако затем стоимость снизилась. Объявление разместили 30 июля, и за это время его просмотрели уже более 3,2 тысячи раз.

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